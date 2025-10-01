Ayçin Kantoğlu, 1971 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitim hayatına İtalyan Lisesi'nde başladı.

Bu süreçte edindiği dil bilgisiyle kendisini çeviri dünyasında başarılı bir şekilde adını yazdırdı.

Dil bilgisinde tercümanlık ya da çevirilikle kısıtlı kalmayan Kantoğlu, dil geliştirmek için akademisyen olarak kariyerine devam etti.

Akademik Kariyeri

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kantoğlu, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi'nde devam etti.

Akabinde ise Antik Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde Latin Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı.

52 yaşındaki dil bilimci en büyük başarıyı ise Dünya edebiyat tarihine damga vuran Dante'nin İlahi Komedya'sını çevirdi.

Savaşa Ses Oluyor

Ayçin Kantoğlu, X'te sohbet odaları kurarak gençleri akademi alanında yönlendirdi.

Konuşmaları sohbetleri ses getiren Ayçin Kantoğlu daha sonra Filistinli Rim'in hikâyesiyle sosyal medyada yer aldı.

Birçok programa konuk olan Ayçin Kantoğlu, Filistinlilerin sesi oldu.