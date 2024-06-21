Son zamanlarda artan talep, sıcak hava koşulları ve Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da azalan ayçiçek çekirdeği stokları nedeniyle ham ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir yükseliş yaşandı.

1 ay içerisinde ham ayçiçek yağının fiyatında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış oldu. Böylece ham ayçiçek yağının fiyatı 870 dolardan bin 30 dolara çıktı.

MARKETLERDE ETİKET DEĞİŞECEK

Uluslararası piyasalarda gözlemlenen bu artışların iç pazara da yansıması bekleniyor. Dünya gazetesinin haberine göre sektör temsilcileri, bayram sonrası ve Temmuz ayında ayçiçek yağı fiyatlarına yüzde 10'luk bir zam geleceğini ifade etti.

Kadoğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, fiyatların manipüle edilmesinin söz konusu olduğunu, şu anda damping ve anti dampingin bulunduğunu belirtti. Fiyatların zincir marketler dolayısıyla çok geride olduğunu öne süren Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil” dedi.

Zincir marketlerin kendi markası olan 5 litrelik ayçiçek yağış ortalama 195 TL'den satılırken, popüler markaların 5 litrelik ayçiçek yağı ise 250 ile 280 TL arasında raflarda bulunduğunu ifade eden Yıldırım: “Yüzde 10'luk zammın ardından 195 TL'lik ayçiçek yağının fiyatının 215 TL'ye, 250 TL'den satılan ayçiçek yağının ise 275'ye çıkması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Yıldırım, yurt dışında son dönemde büyük fiyat artışları yaşandığını belirtti. Bir ay önce 870 dolar olan ham ayçiçek yağı fiyatlarının şu anda 1020-1030 dolar seviyelerine yükseldiğini ifade etti.