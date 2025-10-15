AYÇ Okulları tarafından Gazze’de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

Kermese Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kermes alanını gezerek öğrenciler ve velilerle sohbet eden Vali Özkan, gösterilen hassasiyetten dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

Vali Özkan, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen, emek veren ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu duyarlılığı geleceğimiz adına umut verici” dedi.

AYÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fahri Yaşar ise kermesin amacının yardım ve paylaşma kültürünü yaşatmak olduğunu belirterek, “Gazze’de yaşanan acılara kayıtsız kalamazdık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle anlamlı bir dayanışma örneği sergiledik. Elde edilen gelir, Gazze’deki mağdur kardeşlerimize ulaştırılacak” ifadelerini kullandı.

Kermeste öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunulurken, vatandaşlar da etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, etkinliğin hem yardım bilincini hem de toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.