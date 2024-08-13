Son günlerde magazin dünyasında büyük bir heyecan yaratan gelişmeler yaşanıyor. Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ile Survivor yıldızı Aycan Yanaç arasında yaşandığı öne sürülen aşk iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Çıra ve Yanaç'ın birlikte tatilde çektirdikleri görüntüler, iddiaları destekler nitelikte.

GÖKHAN ÇIRA’NIN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Gökhan Çıra’nın özel hayatı, sık sık medyanın ilgi odağı oluyor. Daha önce Eylül Keleş ile nişanlanan Çıra’nın, şarkıcı Alya ile ilişki yaşadığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise en son iddia, Çıra’nın Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı yönünde. İkiliye ait tatil görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Aycan Yanaç, eski sevgilisi Muhammed Zeyit Günay’ı bir gece kulübünde başka bir kadınla yakalamış ve bu olay medya tarafından geniş şekilde haberleştirilmişti. İlişkisi bu olayın ardından sona ermişti. Yanaç’ın son dönemde yaşadığı bu olaylar ve yeni aşk iddiaları, sosyal medyada ve magazin dünyasında merakla takip ediliyor.

TATİLDEKİ SAMİMİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Gökhan Çıra ve Aycan Yanaç’ın tatilde çekilen samimi görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkiliyi birlikte görenler, bu ilişkiye dair şüphelerini dile getirdi. Aycan Yanaç, spor kariyeri ve Survivor’daki başarısıyla tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğmuş bir Türk futbolcusudur. ALG Spor takımında forvet olarak görev yapan Yanaç, 2015 yılında Türkiye U-19 kadın millî futbol takımında yer almış ve 2018’den itibaren Türkiye kadın millî futbol takımının oyuncusu olmuştur. Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Yanaç, Survivor 2020 ve 2022 All Star yarışmalarında da dikkat çekmiştir.

FUTBOL KARİYERİ VE SURVİVOR YÜKSELİŞİ

Aycan Yanaç, futbol sahalarında önemli başarılar elde ederken, Survivor yarışmalarındaki performansı ile de büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Survivor’daki iddialı performansı ve güçlü tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Yanaç, spor kariyerinde hem yurt içinde hem de uluslararası alanda birçok başarıya imza atmıştır.