Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olarak tanınan Ayça Çağla Altunkaya, Türkiye gündemine sık sık konu olmaktadır.

Yalova doğumlu olan Altunkaya, 2 Temmuz 1999 yılında dünyaya gelmiştir ve Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik eğitimini tamamlamıştır. Genç yaşına rağmen sporla yakından ilgilenen Altunkaya, okul yıllarında amatör olarak basketbol takımlarında yer almış ve bu alandaki tutkusuyla dikkat çekmiştir.

Ayça Çağla Altunkaya'nın kamuoyunun geniş ilgisini çeken bir diğer yönü ise Acun Ilıcalı ile olan ilişkisidir. İkili, ilişkilerini sosyal medya üzerinden de sıkça paylaşarak takipçileriyle paylaşmaktadır. İlk kez Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilen fotoğraflarıyla magazin gündemine giren Altunkaya, daha sonra O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde de birlikte görüntülenmiştir. İkilinin ilişkisi, medyanın yakından takip ettiği bir konu olmuştur.

Son zamanlarda Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu yönünde çıkan dedikodular da geniş yankı uyandırmıştır. Ancak Acun Ilıcalı, bu haberlerin doğru olmadığını açıklayarak bu tür spekülasyonların kendisini ve sevgilisini üzdüğünü ifade etmiştir.