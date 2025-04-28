Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Taha ile sözlenen Çangal, özel hayatıyla tekrar magazin gündemine oturdu. Peki, Aybüke Çangal'ın sözlüsü Furkan Taha kimdir?

AYBÜKE ÇANGAL VE FURKAN TAHA'NIN İLİŞKİSİ

Aybüke Çangal, Kısmetse Olur yarışmasıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmış ve ardından sosyal medya üzerinden de aktif olarak paylaşımlar yapmıştı. Bir süredir ilişkisini gözlerden uzak tutan Çangal, geçtiğimiz Ekim ayında sevgilisi Furkan Taha'dan evlilik teklifi almıştı. Bu teklifin ardından çift, nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım attı.

FURKAN TAHA KİMDİR?

Furkan Taha, Aybüke Çangal’ın sözlüsü olarak son dönemde sıkça gündeme gelmeye başladı. Ancak Taha, özel hayatını gizli tutmayı tercih eden bir isim. Hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor, ancak araba alım satımıyla uğraştığı ve "Çağ Motors" adı altında bir araba markasıyla faaliyet gösterdiği biliniyor. Sosyal medya hesaplarını gizli tutarak, özel hayatını yalnızca yakın çevresiyle paylaşıyor.

MESLEĞİ VE ÖZEL HAYATI

Furkan Taha'nın mesleği, araba alım satımı yaparak ticaretle ilgilenmesi. "Çağ Motors" markası altında farklı model arabaları satan Taha, işine oldukça odaklanmış durumda. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Taha'nın yaşı ve doğum yeri hakkında ise henüz kamuya açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

AYBÜKE ÇANGAL’IN EVLİLİK HAZIRLIKLARI

Kısmetse Olur yarışmasındaki geçmiş ilişkileriyle de dikkat çeken Aybüke Çangal, Tolga Kandemir ile yaşadığı ilişkiyi program sonrası sonlandırmıştı. Şimdi ise Furkan Taha ile yeni bir ilişki yaşayan Çangal, Instagram üzerinden mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Paylaştığı romantik anlarla, evlilik teklifine “evet” dediği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Aybüke Çangal'ın nişanlandığı haberinin ardından, sosyal medya kullanıcıları genç çifte birçok tebrik mesajı gönderdi. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü. Takipçileri, mutluluk dilekleriyle genç çifte destek verirken, Aybüke Çangal’ın yeni dönemi ve düğün hazırlıkları heyecanla bekleniyor.

Aybüke Çangal ve Furkan Taha'nın ilişkisi, sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, çiftin evlilik yolunda attığı adımlar merakla takip ediliyor. Çiftin düğün tarihi ve detayları ise şimdiden gündemde.