Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, yaptığı açıklamada, seçimlerde esnafa ve vatandaşlara kapalı pazar yerinin yapılacağının sözünü verdiğini anımsattı.

Pazar yeri olarak kullanılan belediye binasının ön kısmında vatandaşların esnafın mağdur olduğunu belirten Demirbaş, "Trafik tıkanıyor, karşılıklı geçişler zor şartlar altında yapılıyordu. Bu mağduriyeti gidermek için Ayaş'ımızın tarihi dokusuna uygun pazar yeri oluşturduk. Son derece sağlıklı ve temiz koşullarda pazarcı esnafımız burada hizmet vermiş olacak, vatandaşlarımız da olumsuz şartlardan kurtulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından esnaf yeni yerine taşındı. AA