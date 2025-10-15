Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinden makas istikametine seyreden Yahya B. idaresindeki 68 AFN 129 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyreden Mesut Buğra Y. yönetimindeki 68 AFR 724 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçtan aşağıya inen alkollü sürücü ayakta durmakta bile güçlük çekti.

Sürücünün alkollü olduğunu gören diğer araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen Trafik Şubesi ekipleri Yahya B. isimli sürücüye yaptığı alkol testinde 2.78 promil alkollü olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sürücü olay yerine çağırılan Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında başlatılan adli tahkikat gereği sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaza, Aksaray’da Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

Öte yandan, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi.