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Kış aylarında soğuk hava ile mücadele etmek, birçoğumuz için ayaklarımızın üşümesine sebep olabilir. Sıcacık battaniyelerimize sarılıp ısınma isteği, ancak ayaklarımızın bir türlü ısınmamasıyla boğuşmak, kışın sık karşılaşılan bir durumdur.

NEDEN AYAKLARIMIZ ÜŞÜR?

Soğuk ayaklar, genellikle vücudun soğuk hava koşullarına tepkisi olarak ortaya çıkar. Ancak, ayaklarınızın sürekli olarak üşüyor olması daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Dolaşım bozukluğu, anemi, diyabet ve tiroid problemleri gibi faktörler, ayak üşümesine katkıda bulunan yaygın nedenler arasındadır.

DOLAŞIM BOZUKLUĞU:

Soğuk hava, kan damarlarının daralmasına neden olarak dolaşım bozukluğuna yol açabilir. Bu durum, vücudun çekirdek kısmını sıcak tutmaya odaklanarak ayaklara yeterince kan akışı sağlamamasına sebep olabilir.

ANEMİ:

Ayak üşümesi, vücutta yeterli miktarda normal kırmızı kan hücresinin bulunmamasından kaynaklanabilir. Demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği veya kronik böbrek hastalığı gibi faktörler anemiye neden olabilir.

ŞEKER HASTALIĞI:

Şeker hastalığı, özellikle ayaklarda veya ellerde dolaşım sorunlarına yol açabilir. Anormal kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve ayaklardaki kan akışının azalmasına sebep olabilir.

HİPOTİROİDİZM:

Yetersiz çalışan tiroid bezi, metabolizmayı olumsuz etkileyerek ayaklarda üşümeye neden olabilir. Tiroid problemlerinin dolaşım üzerinde doğrudan etkisi olduğunu unutmamak önemlidir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI:

Özellikle yaşlı bireylerde görülen periferik arter hastalığı, arterlerin daralması veya tıkanması sonucu soğuk eller ve ayaklara sebep olabilir. Eğer bu duruma ek semptomlar da eşlik ediyorsa, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir.