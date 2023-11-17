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Nike tarafından keşfedilen Şahin, Amerika'ya davet edilerek tasarım dünyasının kapılarını aralıyor. Şu anda Balmain'de Milano-Paris-Konya hattında çalışan genç tasarımcı, geçtiği yolları Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı Bölümü öğrencilerine anlatarak gençlere ilham oluyor.

AYAKKABI SANAYİ FUARINDA KEŞFEDİLEN YETENEK

Sefa Şahin, Ayakkabı Yan Sanayi Derneği AYSAD'ın İstanbul'daki AYSAF fuarında keşfedildi. Fuara katılan yabancı konuşmacıların dikkatini çeken genç tasarımcının hikayesi, onunla yapılan röportajda ortaya çıktı.

SORGUN OTOGARI'NDAN BALMAİN'E YOLCULUK

Sorgun ilçesinde kamyon şoförü bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Sefa Şahin, 10 yaşında Sorgun Otogarı'na giderek ayakkabı boyayarak harçlığını çıkartıyordu. Ancak, bu mütevazı başlangıç, genç tasarımcının dünya çapında ünlü markalara olan yolculuğunun sadece bir başlangıcıydı.

RESİM YETENEĞİNİ KEŞFETME SÜRECİ

Sefa Şahin'in resim yeteneğini keşfetmesi, İstanbul'da ağabeyinin yanına gitmesiyle başladı. Sokaklardaki grafitilerle etkilenen genç tasarımcı, ayakkabı tasarımına olan ilgisini keşfetti ve TASEV'in kursuna burslu katılma hakkı kazandı.

NİKE VE BALMAİN İLE YÜKSELİŞ

Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma-Geliştirme Vakfı'nın tasarım yarışmalarında birinci olarak yurtdışına eğitime gitme şansını elde eden Şahin, Nike'ın dikkatini çekerek Amerika'ya davet edildi. Nike'da üç yıl çalıştıktan sonra Balmain'in radarına giren genç tasarımcı, Paris ve Milano'da markanın baş tasarımcısı olarak kariyerine devam ediyor.

KONYA'YA DÖNÜŞ VE GENÇLERE İLHAM

Sefa Şahin'in Konya'ya dönüş nedeni ise ailesinin yanında olmak ve eşiyle birlikte yeni bir hayata adım atmaktı. Şu anda Balmain'in Sneaker Danışmanı ve Baş Tasarımcısı olan Şahin, aynı zamanda diğer markalara da tasarım yaparak başarı dolu kariyerine devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı Bölümü öğrencilerine yaşadıklarını anlatan Şahin, gençlere sırlarını paylaşarak ilham vermeye devam ediyor.

Sefa Şahin'in yaşamı, sadece ayakkabı tasarımında değil, aynı zamanda yaşadığı yerden aldığı ilhamla gençlere yol gösteriyor. Şahin'in, başladığı noktadan bu kadar farklı bir noktaya ulaşması, azmi ve tutkusuyla örnek bir başarı hikayesine dönüşüyor. Gelecek planları arasında ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak ve tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak bulunuyor.