Ayakkabı fiyatlarındaki artış, vatandaşları tamircilere yönlendirdi. Ayakkabı tamircileri son dönemde iş yüklerinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Yozgat’ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar en az bin lira verip yeni ayakkabı almak yerine 100-150 lira verip eski ayakkabılarını tamir ettiriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar şimdiden kışlık giyecek hazırlıklarına başlarken, fiyatların artması nedeniyle vatandaşlar tamir ve bakıma yöneldi.

Yozgat’ta 42 yıllık ayakkabı tamircisi Mahmut Ekinci, hayat pahalılığının ardından tamir ve bakım işlerinin ciddi anlamda arttığını ve vatandaşların yenisini almak yerine eskisini tamir ettirmeye yöneldiğini söyledi.

Tamir ve bakımın çok daha uygun fiyata geldiğini ifade eden Ekinci, “Hayat pahalılığından önce eskiyi tamir ettirmek bu kadar değildi. İş oluyordu tabii ama bu kadar değildi. Şimdi hayat pahalı olduktan sonra çanta, ayakkabı tamiri çok çok fazlalaştı. Genellikle de ufak ayakkabıları da vatandaşlar genişletiyor. Ayakkabılara kalıp yapıp genişletiyorum. Vatandaş geçen seneden kalma veya giyilmemiş ayakkabıyı büyütmeye çalışıyor. Diğer çocuğunun ayakkabısını büyük çocuğa kalıbını genişletiyoruz. Yani bu tür işler hayat pahalılığından sonra çok fazlalaştı” dedi.

Ayakkabı tamirinin en fazla 100-150 liraya mal olduğunu anlatan Ekinci, “Ayakkabılarda kışlık bakım yırtığına, söküğüne, içinin astarına bakılır ve varsa eksiği yapılır. Söküğüne, yırtığına göre de fiyatları 100 lira olur. Pençe değişimi 100 lira, ökçe değişimi 50 lira” ifadelerini kullandı.

Mesleğin önemine de değinen Mahmut Ekinci, “Benim mesleğe başlamam 42 yıl oldu. 42 senedir de Yozgat’tayım. Ayakkabı tamirciliği mesleğimiz oldu. Helal para bir kere, rıza pazarlığı ile anlaşıyorsun, yapıyorsun işini" ifadelerini kullandı.

Kaymaz Kundura sahibi Yaşar Kaymaz ise “60 yıllık ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Şu anlık kış hazırlığı yapan vatandaşlarımız yok. Sıfır ayakkabı alan vatandaşlar çok. Ayakkabı, çanta ve valiz tamirinde şu anlık okul hizmeti veriyoruz. Kış hazırlığı için tamir fiyatları daha belli değil. Şu anlık fiyatlarımız aynı fiyatta devam ediyor. Kış ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk başladığı zaman fiyat düzenlemesi yapacağız. Her şeye zam geldiği için bizlerde zam oranını belirleyeceğiz. İşin durumuna göre tamir işlerimizde 25-30 ve 50-100 lira arası değişiyor” diye konuştu.