Prof. Dr. Yaşar, “Zengin yurt imkânları ve hızlı ulaşım seçeneği, aday öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi gibi bir üniversiteyi tercih etmelerinde etkili olacaktır. Bu da üniversitenin öğrenci sayısını ve popülaritesini artırabilir” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, Yozgat için önemli bir değer olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Yaşar, “Çünkü üniversitemiz bölgede yüksek öğrenim imkânı sunarak gençlere eğitim fırsatları sağlamaktadır. Aynı zamanda üniversitenin araştırma faaliyetleri, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmakta, yerel iş imkânları oluşturmakta ve bilgi transferi sağlamaktadır” ifadesini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, Türkiye için de önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, “Çünkü üniversitemiz Orta Anadolu’da eğitim imkânlarını yaygınlaştırmak, nitelikli insan gücünü artırmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek gibi önemli hedeflere hizmet etmektedir. Üniversite, çeşitli disiplinlerde mezunlar yetiştirerek ülkenin eğitim kalitesinin artırılmasına ve bilgi üretimine katkı sağlayarak Türkiye'nin bilimsel gelişimine destek olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin aynı zamanda bir ihtisas üniversitesi olduğuna işaret Prof. Dr. Yaşar, “İhtisas üniversitesi olmak, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve derinlemesine bilgi üretme yeteneğine sahip bir eğitim kurumu olarak öne çıkmanızı sağlar. Bu tür üniversiteler, belirli bir sektör, meslek veya bilim dalında yoğunlaşarak uzmanlaşırlar” şeklinde konuştu.

İhtisas üniversitesi olmanın avantajlarına değinen Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti: “Bu avantajlarından biri, yüksek uzmanlık. İhtisas Üniversitesi, belirli bir alanda derinlemesine bilgi ve uzmanlık geliştirebilir. Bu da öğrencilere ve araştırmacılara daha nitelikli bir eğitim ve çalışma ortamı sunabilir. Bir diğer avantajı rekabet gücü oluşturması. İhtisaslaşma, üniversiteyi diğer eğitim kurumlarından ayıran benzersiz bir özelliğe sahip olmanızı sağlar. Bu, öğrenci ve araştırmacıların tercih sebebi olabilir. Yine işbirlikleri geliştirilmesi hususunda yükseköğretim kurumuna alan açar. İhtisas Üniversitesi, ilgili sektörlerle daha sıkı işbirlikleri kurabilir. Bu işbirlikleri aracılığıyla araştırmalar ticarileştirilebilir ve endüstri ile akademik dünya daha iyi entegre olabilir. Ayrıca yenilik ve araştırma hususunda da ihtisas Üniversiteleri, belirli bir alanda yoğunlaşarak o alanda yenilikçi araştırmalar yapma potansiyeline sahip olmaktadır. Bu da bilimsel gelişime katkıda bulunabilir.”

İhtisas üniversitesi olmanın “mezun istihdamı” konusunda da önemli avantajlar sağladığının altını çizen Prof. Dr. Yaşar, şöyle devam etti: “İhtisas Üniversitesi, belirli bir sektör için özelleşmiş eğitim sunduğundan mezunlarının o sektörde iş bulma olasılığı daha yüksek olabilir. Bunun yanı sıra bölgesel kalkınmada da önemli bir faktör olarak ihtisas üniversiteleri rol oynayabilmektedir. İhtisas Üniversiteleri, belirli bir bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyebilir. Bölgesel ihtiyaçlara uygun eğitim programları ve araştırmalarla katkı sağlayabilir. Bu nedenlerle, ihtisaslaşmış üniversiteler belirli bir alanda derinlemesine etki yaratabilir ve belirli alanlarda ülkenin gelişimine önemli katkılarda bulunabilir.”

Prof. Dr. Yaşar, öğrencilerin, tercih yaparken en çok göz önünde bulundurdukları hususlardan biri olan barınma konusunda da Yozgat’ın önemli olanaklara sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Üniversitede zengin yurt imkânları ve hızlı trenle metropollere ulaşım sağlanması birkaç önemli avantajı beraberinde getirir: Birincisi öğrenci konforu. Zengin yurt imkânları, öğrencilere rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Bu, öğrencilerin akademik hedeflerine odaklanmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. İkincisi ise ulaşım kolaylığı. Hızlı trenle metropollere ulaşım sağlanması, öğrencilerimize büyük şehirlerdeki kültürel etkinliklere, iş fırsatlarına ve diğer imkânlara hızlı ve rahat bir şekilde erişim sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli deneyimleri de sunma olanağı söz konusu. Hızlı trenle metropollere kolay ulaşım, öğrencilere farklı kültürleri deneyimleme ve geniş bir yelpazedeki etkinliklere katılma fırsatı sunar. Bu da öğrencilerin kişisel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunabilir. Metropollerdeki etkinliklere katılarak öğrenciler, farklı sektörlerden insanlarla tanışabilir ve kariyer ağlarını genişletebilir. Bu, mezuniyet sonrası iş bulma olasılıklarını artırabilir. En önemli avantajlarından biri de akademik araştırma alanında ortay çıkıyor. Hızlı trenle ulaşım, öğrenci ve akademisyenlerin farklı üniversiteler, araştırma merkezleri ve kütüphanelere kolayca erişimini sağlar. Bu da akademik araştırmaların kalitesini artırmaktadır.”

“KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ”

Aday öğrencilere, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Yaşar, “Zengin yurt imkânları ve hızlı ulaşım seçeneği, aday öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi gibi bir üniversiteyi tercih etmelerinde etkili olacaktır. Bu da üniversitenin öğrenci sayısını ve popülaritesini artırabilir. Genel olarak, bu olanaklar öğrencilerin konforunu ve deneyimini artırmanın yanı sıra üniversitenin cazibesini ve etkinliğini artırabilir” açıklamasında bulundu.

Yeni dönemde belirlenen hedeflerle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci hedefimiz eğitimde kaliteyi artırmak, güncel öğretim yöntemleri ve teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli bir eğitim sağlamak. İkincisi, bilimsel araştırmaları teşvik ederek, yerel ve global sorunlara çözümler sunan inovatif çalışmalar yapmak. Üçüncü hedefimiz uluslararası işbirliği. Uluslararası üniversitelerle işbirlikleri kurarak öğrenci ve öğretim üyelerine yurtdışı deneyimleri sunmaya çalışacağız. Bunların yanı sıra toplumsal katkıyı önemsiyoruz. Üniversitenin yerel topluma ve bölgeye katkısını artırmayı, sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyi hedefliyoruz. Yine sürdürülebilirlik önemli. Çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir bir kampüs oluşturacağız. Mezun istihdamını özellikle önemsiyoruz. Mezunların iş dünyasına uygun yetkinliklere sahip olmasını sağlamak ve iş piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırmak için gayret edeceğiz.”

Prof. Dr. Yaşar, yeni dönemde belirlenen hedefler arasında teknoloji entegrasyonuna da yer verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitimde ve yönetimde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanacağız. Akademik çeşitliliği artıracağız. Farklı disiplinlerden gelen akademik programlar ve öğrencilerle çeşitliliği teşvik edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra üniversitemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler de ihmal edilmeyecek, kültürel etkinlikler, sanat sergileri ve sportif organizasyonlarla öğrencilerin çok yönlü gelişimine destek sunacağız. Bu hedefler, üniversitemizin özgün özelliklerine, misyonuna ve stratejilerine göre şekillenecek. Hedeflerimiz, üniversitenin gelecekteki yönünü ve başarısını da belirleyecek.” Yasin Nazım Kayhan