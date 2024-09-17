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Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan at tedavi edilerek koruma altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan öncülüğünde dağlık alanı tarayarak sağ ön ayağı kırık olan atı bulan jandarma ekipleri, atı yakalayıp traktör kasasında ilçede bulunan bir yayla evine getirdi.

İlçe yaklaşık 40 yılkı atı nın yaşamını sürdürdüğü 2 bin 200 rakımlı dağlık alanda at lardan birinin yaralı olduğuna dair ihbarı değerlendiren Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakam Ferit Can’ın talimatları doğrultusunda bölgeye ekip gönderdi.

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