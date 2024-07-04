Avusturya doğumlu milli futbolcu Yozgatlı Mert Müldür'ün kariyerindeki dikkat çeken anlara bir göz atalım.

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında harika bir gol atan Fenerbahçe'nin oyuncusu babası Yozgatlı Mert Müldür, altyapıdan A Milli Takım'a uzanan başarılı yolculuğunu sizler için derledik.

Mert Müldür, 3 Nisan 1999'da Avusturya'da doğdu ve Yozgat kökenlidir. Futbol kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Rapid Wien'in altyapısında başladı. Alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çeken Müldür, 2018 yılının başında A Takım ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İlk sezonunda, Avrupa maçları da dahil olmak üzere 41 maça çıkarak takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. İtalya Serie A ekibi Sassuolo, yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Mert'i kadrosuna kattı.

Ancak bu süreçte milli takım konusunda bir kriz yaşandı. Avusturya, kendi vatandaşı olması nedeniyle Mert'i milli takıma dahil etmek istedi. Mert, bu teklifi kabul etmeyince zor durumda kaldı ve hatta zorla askere çağrıldı. Sassuolo ile olan sözleşmesi devam ederken askere alınması talebi reddedildi.

Sonunda, TFF ve FIFA'nın müdahalesiyle sorun çözüldü ve Mert'in lehine sonuçlandı. En sonunda milli formayı giyme şansı buldu.

2023 yaz transfer döneminde İtalya macerasını noktalayarak Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayı giydiği süreçte iyi performans sergileyen savunmacı, Montella yönetimindeki A Milli Takım tarafından EURO 2024 için davet edildi.

F Grubu'ndaki ilk maçımızda Gürcistan'a attığı muhteşem golle dikkat çekti. Süper voleyle gelen bu gol, haftanın golü seçildi. Son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 yenerek kariyerinin en unutulmaz anlarından birini yaşadı.