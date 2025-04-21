Yerli mühendislik ve üretimle geliştirilen Türksat 6A uydusunun fırlatma sürecine hazır hale geldiği duyuruldu. Bu gelişme, Türkiye’nin uzaydaki varlığını artırma hedefi doğrultusunda atılan somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

SÜLEYMAN ŞAHAN'DAN "AY YILDIZ GÖKYÜZÜNDE PARLAYACAK" MESAJI GELDİ

Milletvekili Süleyman Şahan, Türksat 6A'nın fırlatma aşamasına gelmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projeyi “Cumhuriyet tarihimizin en önemli teknoloji hamlelerinden biri” olarak niteledi. Şahan paylaşımında, “Bağımsız iletişim, güçlü Türkiye vizyonu ve milli teknoloji yolculuğunda tarihi bir adım daha atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uydunun tamamen yerli mühendislik ve üretimle geliştirildiğine dikkat çeken Şahan, Türkiye'nin bağımsız iletişim altyapısına katkı sunacak bu gelişmenin, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı hedeflerinin uzay boyutundaki yansıması olduğunu belirtti.

YERLİ UYDU TÜRKSAT 6A FIRLATMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Türksat 6A projesi, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olarak TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve ASELSAN gibi yerli savunma ve teknoloji kuruluşlarının katkısıyla geliştirildi. Uydu, tamamlandığında Türkiye’nin uydu kapasitesini artırarak; Asya, Avrupa ve Afrika'nın daha geniş bölgelerine yayın ve haberleşme hizmeti ulaştırabilecek.

Süleyman Şahan da paylaşımında emeği geçen tüm isimlere teşekkür ederek, bu gelişmenin ortak bir gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLELERİ UZAYDA YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI

Türksat 6A'nın fırlatılmaya hazır hale gelmesiyle birlikte Türkiye, kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üreten sayılı ülkeler arasına girmiş olacak. Bu adım, yalnızca iletişim alanında değil, savunma sanayiinden veri güvenliğine kadar birçok stratejik alanda Türkiye’nin bağımsızlığını pekiştirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Süleyman Şahan’ın paylaşımında kullandığı “Gökyüzünde artık ay yıldız parlayacak” ifadesi, bu hedefin hem sembolik hem de teknolojik boyutunu ortaya koyuyor.