Avustralya’da maden kazası gerçekleşti. New South Wales eyaletine bağlı Cobar kasabasında Polymetals Resources’a (POL.AX) ait gümüş, çinko ve kurşun madeninde patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi yaralandı.

Polymetals Yönetim Kurulu Başkanı Dave Sproule, "Bu trajik olaydan üzüntü duyduğunu" belirtirken, "Maden sahası acil müdahale ekibi harekete geçirildi. Tüm ilgili yetkililerle çalışıyoruz. Madencilik faaliyetleri geçici olarak durduruldu" dedi.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Chris Minns, "Bu, Cobar topluluğu için yürek parçalayan bir gün ve tüm madencilik sektörü genelinde hissedilecektir" diye konuştu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama bildirilmedi.

Maden, 1982’den bu yana faaliyet gösteriyordu ancak 2020’de bakım nedeniyle kapatılmıştı. Polymetals, 2023’te siteyi satın aldı ve bu yıl madencilik faaliyetlerini yeniden başlattı.