Konya Barosu’nun saygın avukatlarından Şeyma Olgun, gece saatlerinde yaşadığı rahatsızlık sonucu vefat etti.

2014 yılında Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve genç yaşta mesleğe atılan Avukat Olgun’un ani ölümü, ailesi ve meslektaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

1 çocuk annesi olan Avukat Şeyma Olgun’un acı haberini, meslektaşı olan eşi Emre Olgun sosyal medya üzerinden duyurdu. Şeyma Olgun’un vefatı, Konya hukuk camiasında büyük bir boşluk yarattı.

Cenaze merasimi, 29 Temmuz öğleyi müteakip Hocacihan Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı ile gerçekleştirilecek. Ailesi ve sevenleri, genç avukatı son yolculuğuna uğurlayacak.