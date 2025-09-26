01 Ocak 1992’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğan Tuncer, ilköğretimini burada tamamladı.

Isparta Fen Lisesi’nde parasız yatılı okuyan Tunçer, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 2015’te mezun olarak avukatlık stajını İstanbul Barosu’nda tamamladı.

2018-2020 yılları arasında Ankara Barosu’na bağlı olarak bir özel hukuk bürosunda yönetici avukatlık yapan Tuncer, 2020 yılında İstanbul Barosu’na geçiş yaparak kendi hukuk ofisini kurmuş ve avukatlık mesleğini burada sürdürmüştür.

Sevdagül Tuncer, genç yaşta siyasete ilgi duymaya başlamıştır. 2012 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin birinci sınıf öğrencisiyken, Atatürkçü Düşünce Kulübü’ne katılmıştır. Aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği'ne (TGB) üye olmuş, ancak 2013 yılında bu örgütten ayrılarak siyasi kariyerine farklı bir yön vermiştir.

Zafer Partisi'nde önemli bir görev üstlenen Sevdagül Tuncer, siyasi yaşamında etkili bir figür olarak dikkat çekmişti.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" duyurdu.