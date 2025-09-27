Ankara Barosu’nun eski başkanlarından AvukAnkara Barosu’nun eski başkanlarından Av. Semih Güner, vefatının birinci yılında saygı ve özlemle anıldıat Semih Güner, aramızdan ayrılışının birinci yılında, meslektaşları ve hukuk camiası tarafından özlemle anılıyor. Ankara Barosu, hazırladığı özel bir anma videosuyla Güner’in mesleki yolculuğunu ve hukuk dünyasına kattığı değerleri yeniden gündeme taşıdı.

Semih Güner Kimdir?

Türk hukuk sistemine adını kalıcı şekilde yazdıran Avukat Semih Güner, mesleki kariyerinde yalnızca dava salonlarında değil, aynı zamanda baro yönetiminde de aktif rol aldı. Güner, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği çatısı altında uzun yıllar boyunca etkili görevlerde yer aldı.

Mesleki Kariyeri

Semih Güner, 1979 yılında Ankara Barosu Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Bir yıl sonra Baro Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etti. 2002 ile 2004 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı görevini yürüttü. Bunun yanı sıra Türkiye Barolar Birliği’nde farklı dönemlerde delegelik yaptı.

Görev aldığı bazı önemli pozisyonlar şöyle sıralandı:

1979 – Ankara Barosu Genel Sekreteri

1980 – Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

2002–2004 – Ankara Barosu Başkanı

2000–2002, 2004–2006, 2010–2014 – Türkiye Barolar Birliği Delegesi

Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

27 Eylül 2024’te yaşamını yitiren Av. Semih Güner, ölümünün birinci yılında Ankara Barosu tarafından düzenlenen özel bir video ile anıldı. Yayınlanan görüntülerde Güner’in meslek yaşamına dair anılar paylaşıldı. Oğlu Av. Selim Güner, yaptığı açıklamada babasının avukatlığı yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda toplumun sesi olma sorumluluğu olarak gördüğünü belirtti.

Avukatlık Mesleğine Damga Vurdu

Avukat Semih Güner’in bıraktığı iz, sadece görev aldığı kurumlarla sınırlı kalmadı. Onun hukuk anlayışı, dürüstlük ve adalet ilkeleriyle şekillendi. Hayatını hukukun üstünlüğüne adayan Güner, ardında iz bırakan bir mesleki miras bıraktı. Bugün hâlâ onun çizdiği yol, genç avukatlar için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.