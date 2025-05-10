Asıl adı Pınar Kandemir olan Hacıbektaşoğlu, 1972 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Annesi Sevim Kandemir olan Hacıbektaşoğlu, ilkokul eğitimine Ağrı 15 Nisan İlkokulu’nda başladı, ancak 1980 darbesi sonrası ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Hacıbektaşoğlu, 1995 yılında mezun oldu ve aynı yıl, avukat olan abisiyle birlikte Kandemir Hukuk Bürosu’nu kurarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Kadın hakları ve demokrasi alanlarında da aktif olan Hacıbektaşoğlu, KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Hukuk Komisyonu’nda görev aldı.

Siyasi yaşamında da yer alan Hacıbektaşoğlu, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İstanbul 1. Bölge 25. sıra milletvekili adayı oldu; ancak seçilemedi.

Zorlu sağlık mücadeleleriyle de gündeme gelen Hacıbektaşoğlu, 2016 yılında göğüs kanseri teşhisi aldı. Aynı yıl geçirdiği başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu. 2020 yılında ise lenf kanserine yakalandı, ancak gördüğü tedaviyle bu hastalığı da yenmeyi başardı.