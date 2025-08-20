Türkiye’de bilişim hukuku, finansal teknolojiler ve kripto varlıklar gibi geleceğe yön veren hukuk alanlarında genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip olan Avukat Göksu Çelebi, 28 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Türkiye’de bilişim hukuku, finansal teknolojiler ve kripto varlıklar gibi geleceğe yön veren hukuk alanlarında genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip olan Avukat Göksu Çelebi, 28 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Henüz 27 yaşındayken gelen vefat haberi, hukuk camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada ve meslektaşları arasında derin bir yas havası oluşurken, Çelebi’nin mesleki başarıları yeniden gündeme taşındı.

Eğitim ve Mesleki Geçmişi



1998 doğumlu Göksu Çelebi, lise öğrenimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda tamamladı. 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra hukuk kariyerine Liman Kurman Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat olarak başladı. Gösterdiği başarıyla kısa sürede öne çıkan Çelebi, Ocak 2023 itibarıyla aynı hukuk bürosunda tam zamanlı avukat (Attorney at Law) unvanıyla görevlere katıldı.

Uzmanlık Alanları



Göksu Çelebi, kariyerinde özellikle teknoloji ve hukuk alanlarının kesişim noktasında uzmanlaştı. Çalışma alanları arasında bilişim hukuku, kripto varlık düzenlemeleri, blockchain teknolojisi, sermaye piyasası hukuku, fintech ve dijital dönüşüm yer aldı. Sadece akademik düzeyde değil, pratik uygulamalarda da aktif rol oynayan Çelebi, sektörel dönüşümlere hukuki katkı sağlayan genç hukukçularından oldu.

Katkı Sağladığı Projeler ve Kurumlar



Ankara Barosu Hukuk ve Bilişim Teknolojileri Merkezi (HUBİTEM) ile yakın iş birliği içinde çalışan Göksu Çelebi, “Avukatlıkta Yapay Zekâ Araçlarının Kullanımı Rehberi” adlı çalışmanın hazırlık sürecine doğrudan katkı sundu. Bunun yanı sıra:

ELSA Ankara (European Law Students’ Association) gönüllüsü

HUBİTEM eğitimleri ve etkinliklerinde aktif görevli

olarak da birçok gönüllü projede yer aldı.

Aldığı Eğitim ve Sertifikalar



Mesleki gelişimine önem veren Çelebi, çok sayıda eğitim ve sertifikaya sahipti. Bunlardan öne çıkanlar şunlardır:

Ankara Barosu HUBİTEM – Blockchain ve Bilişim Suçları Eğitimi

Etkin Kampüs – Emerging Technologies and Law

Meslektaşları Ve Sevenlerinden Derin Üzüntü



Avukat Göksu Çelebi’nin vefatı, hem meslektaşları hem de hukuk ve teknoloji alanında çalışanlar tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Genç yaşında hukuk dünyasında iz bırakan Çelebi, teknolojiyle hukuku birleştiren öncü isimlerden biri olarak anılıyor.