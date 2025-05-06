Sivas İmam Hatip Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Şaştım, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

28 Şubat sürecinde başörtüsü sebebiyle uğradığı mobbing sonrası memuriyetten istifa eden Avukat Figen Şaştım, insan hakları ve hukuk mücadelesini yıllardır sürdürüyor. Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı olarak birçok davada aktif rol aldı.

Avukatlık stajının ardından 1996-2002 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’nde memur avukat olarak görev yaptı. 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle ağır mobbinge maruz kalan Şaştım, 2002 yılında memuriyetten istifa ederek serbest avukatlığa başladı.

Kurduğu hukuk bürosunda 14 yıl boyunca Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Özel Hukuk, Vergi Hukuku ve Aile Hukuku gibi birçok alanda dava yürüttü. 2002-2017 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çeşitli görevler üstlenen Şaştım, aynı dönemde İSKİ’de denetçi olarak da çalıştı.

Sivil toplum çalışmalarına öğrencilik yıllarından itibaren aktif olarak katılan Şaştım, 1998 yılında Almanya’da düzenlenen uluslararası bir toplantıda Türkiye’deki başörtüsü yasağı ve insan hakları ihlallerine dair hazırladığı raporun sunumunu yaptı.

Başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadele kapsamında, Türkiye Barolar Birliği’ne karşı Danıştay’da açtığı dava sonucunda 2013 yılında avukatların başörtülü olarak duruşmalara katılmasının önü açıldı.

Meslek yaşamı boyunca birçok baskı ve disiplin soruşturmasına maruz kalan Şaştım, 28 Şubat darbe davası ve 15 Temmuz darbe girişimi davaları başta olmak üzere birçok önemli davada müşteki veya müdahil vekili olarak yer aldı.

İstanbul 2 No’lu Baro’da 2022-2024 döneminde Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak görev yapan Şaştım, Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında başladığı doktora çalışması ise yarım kaldı.

Aynı zamanda iki yıl boyunca özel bir radyoda “Hukuk Dünyası” adlı programı hazırlayıp sunan Şaştım, edebi ve mesleki yazılarını çeşitli dergilerde yayımladı. Halen Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.