Baro açıklamasında, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hukuk Camiasında İz Bıraktı

8548 sicil numarasıyla İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Giray, uzun yıllar hukuk alanında görev yaptı. Mesleki yaşamında hukukun üstünlüğü ve adalet ilkeleri doğrultusunda çalışmalarıyla tanınan Giray, meslektaşları tarafından saygı ve sevgiyle anılan bir isim olarak biliniyordu.

Baro’dan Resmî Açıklama

İstanbul Barosu tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Baromuzun 8548 sicil sayısında kayıtlı Avukat Engin Giray 22.09.2025 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi, 23.09.2025 Salı günü Suadiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Yukarı Dudullu Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” denildi.