İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yolsuzluk" soruşturmasında İzmir'in eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yer aldığı 157 kişilik gözaltı listesi merak edildi.
Yapılan operasyonda gözaltına altı listesinde yer alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, dikkatleri üzerine çekti.
Herkes tarafından tanınan Aslanoğlu'nun hayatı araştırılırken, eşi Duygu Aslanoğlu merak konusu oldu.
Duygu Aslanoğlu Kimdir?
Duygu Aslanoğlu, İzmir merkezli hukuk ofislerinde çalışan, alanında deneyimli bir avukat.
Eşi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’dur.
Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.
Eğitimini hukuk alanında tamamlayan Duygu Aslanoğlu, uzun yıllardır İzmir’de ikamet etmekte ve mesleki faaliyetlerini bu şehirde sürdürmektedir.
Doğum yeri ve yaşı hakkında kamuoyunda kesin bilgi bulunmuyor.