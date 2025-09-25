Avukat Cevahir Kılıç Kimdir?

2001 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olan Kılıç, uzun yıllar farklı hukuk bürolarında deneyim kazanmıştır. Çevre ve kent hukuku, spor hukuku, rekabet hukuku ve arabuluculuk alanlarında uzman olarak çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda hakemlik yapıyor.

1999 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nda sivil memur olarak göreve başlayan Kılıç, hukuk eğitimi sonrası kendi hukuk bürosunu kurarak, bugün hem ulusal hem de uluslararası davalarda aktif olarak rol alıyor.

Nereli ve Kaç Yaşında?

Cevahir Kılıç Ankara doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları ve Ekonomi Hukuku alanlarında yüksek lisans yaparak uzmanlığını geliştirmiştir. Avukat Cevahir Kılıç'ın yaşı hakkında ise kesin bir bilgi yok. Mezun olduğu tarihlerden çıkarımla, 40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.