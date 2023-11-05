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“Avşar Soda İsrail malı mı? Avşar Soda Türk malı mı? Avşar soda hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Avşar Soda, Türkiye merkezli bir gazlı içecek markasıdır. Markanın kökeni Türkiye'ye dayanır ve ürünleri Türkiye'de üretilir. Avşar Soda, Türk girişimciler tarafından kurulmuş ve Türkiye pazarında faaliyet gösterir.

İsrail ile Avşar Soda arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Avşar Soda, Türk malı bir içecektir ve ürünleri Türkiye'de üretilmektedir.

Sonuç olarak, Avşar Soda markası Türkiye merkezli bir yerel içecek üreticisi tarafından üretilmektedir ve menşei Türkiye'dir.