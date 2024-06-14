Avrupa’nın birçok ülkesinde uygulanan aktif ve mutlu yaşlanma modelini Yozgat’ın Bahadın ilçesinde de hayata geçirilmek için kurulan Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’nde, 55 yaş üzeri bireylerin daha kaliteli, huzurlu ve aynı zamanda da aktif yaşlanabileceklerine dair çalışmalar gerçekleştiriliyor. 6.5 dönümlük bir arazi üzerine kurulan merkezde evde bakım, yaşlı bakım merkezinde ve esnek bakım olmak üzere 3 farklı kategoride 50 yaşlıya hizmet veriliyor.

bakım merkezinde bulunan 55 yaş üzeri yaşlılar, alanında uzman kişiler öncülüğünde uygun fiziki koşullar ve renkli sosyal aktivitelerle vakit geçiriyorlar. Yaşlıların el ve vücut kaslarının gelişimi için el sanatıyla uğraşmaları sağlanıyor ve merkezin bahçesinde bulunan tavuk, koyun ve keçi ile zaman geçirerek negatif enerjilerini atıyorlar. Bakım merkezinde kalan yaşlılar gençken yaptıkları her işi şimdi de yaparak dinç kalmaları sağlanıyor. Burada yaşlıların aktif ve mutlu yaşlanmalarının sağlanması, mevcut yaşlıların ise sağlıklı ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmeleri amaçlanıyor.

“AKTİF BİR HAYAT YAŞAMALARINI SAĞLIYORUZ”

Yaşlılara aktif yaşlanma modelini sunduklarını söyleyen Bahadın Yaşlanma Vakfı Merkezi Genel Koordinatörü Ertuğrul Kuru, “Vakfımızda şu an 30 yaşlıya hizmet veriliyor, onun dışında 20’ye yakında evde bakım hizmeti sunuyoruz. Kurumumuzda yaşlılarımıza aktif yaşlanma modelini uyguluyoruz. Burada kalan yaşlılarımızın birçoğu gençlik yıllarda günlük yaşamlarında yaptıkları faaliyetleri tekrar burada uygulatmaya çalışıyoruz. Bostanda çalıştırıyoruz, koyun ve tavuklara bakıyorlar. Bostandan çıkan mahsulleri kışlık olarak hazırlıyoruz. Yani yaşlılarımızın aktif kalması için çalışıyoruz. Yaşlılarımız burada huzur buluyor. Hayattan kopmalarını kesinlikle engellemeye çalışıyoruz. Onlar için aktif yaşlanma modelini uyguluyoruz. Bu modelde yaşlılar devamlı hareket halinde oluyorlar. Kurum içi ya da bahçede etkinlikler yapıyoruz. Aktif bir hayatta hareketli olmalarını sağlıyoruz” dedi.

“BURADA ÇOK MUTLUYUM”

İstanbul’dan 1 yıl önce yaşlanma merkezine geldiğini söyleyen 66 yaşındaki Ahmet Gazi Balkan ise, “Zamanımız burada gayet güzel geçiyor, spor yapıyorum burada yemeğimizi yiyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Burada mutluyum. Tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ BAHARI YAŞIYORUM”

Bektaş Ceylan ise burada ikinci bahar yaşadığını söyleyerek, “3 yıldır buradayım, eşimle de burada evlendim. Burada etkinlik yapıyoruz. Tarla ekiyoruz çıkan ürünleri geri topluyoruz. Burada çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.