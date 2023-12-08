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Borsa İstanbul, halka arzını gerçekleştirecek yeni bir şirketi daha bünyesine katıyor. SPK tarafından yapılan açıklamada, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Şirketin halka arz başvurusu onaylandıktan sonra yayımlanan taslak izahname detaylarına göre, toplamda 100.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamı eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Halka açıklık oranı %25 olarak belirlendi ve şirketin payları 55,08 TL'den satışa sunulacak.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arza katılacak olan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanamayacaklar. Halka arz tarihleri henüz belli olmasa da, Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da yer alacak olan şirketin talep toplama süreciyle ilgili bilgiler bekleniyor.

Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması durumunda, 22 lot (1211 TL) hisse dağıtımı yapılması öngörülüyor. Halka arz, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından katılıma açık olacak.

AVRUPAKENT GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin payları 55,08 TL’den satışa sunulacak.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önderliğinde yürütülecek olan halka arza katılacak olan yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanılamayacak.

AVRUPAKENT GYO TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da yerini alacak olan gayrimenkul devinin halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması halinde 22 lot (1211 TL) hisse dağıtımı yapılması beklenebilir.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

Şirketin halka arzına Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından katılım sağlanması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ HALKA ARZI OLACAK

Avrupakent GYO'nun 5.508.000.000 TL halka arz büyüklüğü ile Borsa İstanbul tarihindeki en büyük ikinci halka arz olma unvanını kazandığı bildirildi.

TAB Gıda'nın ardından gelerek Türkiye'nin en büyük ikinci halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak kaydedilmişti.