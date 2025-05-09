Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede bu araçlara ek vergiler, trafik sınırlamaları ve teşvik dışı bırakılma gibi uygulamalar getirilirken, Türkiye’de de benzer düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

AVRUPA YEŞİL DÖNÜŞÜMDE HIZLANDI

Birçok Avrupa ülkesinde dizel araçların şehir merkezlerine girişi sınırlandırılmış durumda. Buna ek olarak, içten yanmalı motorlara sahip araç sahipleri bazı ülkelerde köprü ve otoyol geçişlerinde iki katı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği, "Yeşil Dünya Vergisi" adı altında yeni bir düzenlemeyi devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu vergiyle, çevreyi daha fazla kirleten benzinli ve dizel araçlardan ekstra ödeme alınması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE HENÜZ YOK, AMA SİNYALLER GÜÇLÜ

Türkiye’de şu an için doğrudan bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yüksek dolaylı vergi oranlarıyla bilinen ülkemizde benzer uygulamaların kısa sürede gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre Avrupa’daki gelişmelerin bir yansıması olarak Türkiye'de de benzinli ve dizel araçlara yönelik yeni vergi türleri uygulanabilir.

İKİNCİ EL PAZARINDA DÜŞÜŞ RİSKİ

Bu tür düzenlemelerin hayata geçmesi halinde, özellikle ikinci el piyasasında içten yanmalı motorlu araçların ciddi bir değer kaybı yaşaması bekleniyor. Araç sahiplerinin ilerleyen dönemde vergi yükünden kurtulmak adına benzinli ve dizel araçlarını elden çıkarmaya yönelmesi olası görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Elektrikli otomobillere geçişte Türkiye, şarj altyapısı bakımından gelişim gösterse de satış rakamlarında Avrupa’nın gerisinde kalmış durumda. Ancak kamu ve özel sektör iş birlikleriyle teşvik paketleri artırılıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'deki araç pazarında elektrikli modellere olan talebi artırma yönünde önemli bir adım olabilir.