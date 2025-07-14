Okulların tatil olması ve yıllık izinlerin kullanmak isteyen gurbetçiler başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşıyorlar.

Sezonun başlamasıyla yoğunluk Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yaşanıyor.

Yozgat’ta Da Gurbetçi Yoğunluğu Başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da gurbetçi yoğunluğu başladı. Memleketini özleyen gurbetçiler Yozgat’a da akın etmeye devam ediyor.

Giriş Peronlarında Uzun Araç Kuyrukları Rekor Kırdı!

Bu sene yaşanan yoğunluğun fazla olduğu gözlendi, yaklaşık bugüne kadar 620 bin gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarından giriş yaptı.

Güvenlik Önemlerinde Yoğun İlgi

Sınır kapısında yaşanan yoğunluktan dolayı güvenlik önlemleri de hem polis hem de gümrük çalışanları yer alıyor.

Kapıkule'de, toplamda 48 personel olmak üzere, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.