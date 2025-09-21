Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, İtalya’da düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Akdağmadeni Belediye Spor sporcusu, Milli Sporcu Rabia Karadaş için tebrik mesajı yayımladı.

Yozgat'ı Gururlandırdı!

Başkan Aydoğmuş, Karadaş’ın elde ettiği tarihi başarının spor disiplinin, azmin ve inancın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Aydoğmuş, “Rabia Karadaş yalnızca Yozgat’ın değil, tüm Türkiye’nin gururu olmuştur. Bu başarı, gençlerimize ilham olacak ve spora gönül verenlere yol gösterecektir” ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun yetişmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Aydoğmuş, “Sporcumuzu yetiştiren antrenörlerimize, teknik ekibe ve her alanda desteklerini esirgemeyen Akdağmadeni Belediye Başkanımız Dr. Nezih Yalçın ile Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“Her Destek Geleceğe Yapılan En Kıymetli Yatırımdır”

Açıklamasında belediyelerin yalnızca sportif değil, sosyal faaliyetlerde de gençlere alan açması gerektiğine dikkat çeken Aydoğmuş, “Unutulmamalıdır ki spora ve sporcuya verilen her destek geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Gençlerimizin enerjisi doğru yönlendirildiğinde başarılarla dolu bir gelecek bizi beklemektedir” diye konuştu.

"Emeği Geçen Herkesi Gönülden Tebrik Ediyorum"

Rabia Karadaş’ın başarısının, Yozgat ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, “Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyor, ailesini, hocalarını ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.