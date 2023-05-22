Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Toplumda sağlıklı yaşam tarzını oluşturabilmek ve obezitenin önlenmesi amacıyla “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitenin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı” Bakanlığımızca uygulanmaktadır. Bu kapsamda obezite gününde farkındalık oluşturulması için 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.30’da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çamlık güzergahında yürüyüş etkinliği düzenlenecek olup, yürüyüş etkinliğine başta sağlık çalışanların, öğrenci ve haklın katılımları beklenmektedir. Alpaslan Demir