SORGED tarafından Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde hazırlanan Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı proje Avrupa Komisyonunca onaylandı.

Projenin onay almasından sonra açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projeden 80 gencin yararlanacağını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projenin Türkiye'nin Koordinatörlüğünde ve Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan ülkelerinin ortaklığında yürütüleceğini bildirdi.

Proje kapsamında spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenleneceğini aktaran Başkan Uğuz, gençler için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Proje onayından sonra açıklama yapan Başkan Uğuz, “Gençlerimiz için proje üretmeye devam ediyoruz. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde hazırladığımız Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Türkiye'nin Koordinatörlüğünde ve Makedonya, Ürdün, İtalya, Yunanistan ülkelerinin ortaklığında yürütülecek projeden toplamda 80 genç yaralanacaktır. Proje kapsamında spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Ülkemize, Yozgat'ımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan