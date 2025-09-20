2025 İtalya Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rabia Karadaş, 60 kilogram Low Kick branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2025 İtalya Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rabia Karadaş’ın 60 kilogram Low Kick branşında Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

Başkan Yalçın, final maçında Ukraynalı rakibi Anhelina Flipchuk’u mağlup eden Rabia Karadaş’ın ülkemize ve ilçemize büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Yalçın, genç sporcunun başarısında emeği geçen antrenörlere teşekkür ederek, “Rabia Karadaş’ın bu başarısı ilçemizdeki spor camiasına ilham veriyor. Gençlerimizin uluslararası alanda kazandığı başarılarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.