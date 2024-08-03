Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından “Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife)” projesi kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve SORGED tarafından koordine edilen proje kapsamında Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesinde, 4. takım gönüllülük faaliyetlerine başladı.

Proje kapsamında gönüllülerin Sorgun'da 40 gün boyunca spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

Konu ile ilgili SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği tarafından koordine edilen ‘Sağlıklı Yaşam İçin Spor (Sport4HealthyLife)’ başlıklı projemiz kapsamında, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipleri Programı çerçevesinde, 4. takım gönüllülük faaliyetlerine başladı. Gönüllülerimiz Sorgun'da 40 gün boyunca spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser konularında çeşitli etkinlikler düzenleyecek” dedi.