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"Avon Ürünleri: Hangi ülkenin ve Avon İsrail malı mı?" sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Avon, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde merkezlenmiş olan uluslararası bir güzellik ve bakım ürünleri şirketidir. Dünya genelinde faaliyet gösteren Avon, 40.000'e yakın evde çalışan temsilcisiyle geniş bir dağıtım ağına sahiptir ve yıllık ciro bakımından ortalama 10 milyar dolarlık bir hacme ulaşmaktadır.

Vatandaşlar arasında sıkça merak edilen sorulardan biri, Avon'un kökeni ve İsrail ile ilişkisi olup olmadığıdır. Avon, Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir şirket olup, İsrail malı değildir. Dünya çapında güzellik ve bakım ürünlerinin satışını yapan Avon, köklü bir geçmişe sahip Amerikan bir markadır.

Böylece, Avon'un hangi ülkenin olduğu ve İsrail ile olan ilişkisi hakkında merak edilen sorulara yanıt vermiş olduk.