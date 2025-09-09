1947 yılında İstanbul’da doğdu.

Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu.

İ.Ü.’de Kadın Hukuku alanında yüksek lisans yaptı ve bu alanda ilk akademik çalışma olan “Kadının Soyadı” adlı master tezi 1998’da yayınlandı.

Moroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Vakfı ve (ALKEV) Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı kurucularındandır.

Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği (EWLA) kurucu üyesidir. TÜBAKKOM – Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu kurucu başkanıdır.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Araştırmaları Derneği, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi YK üyeliği ve başkanlığında bulundu.

“Aile İçi Şiddete Son” kampanyasının Hürriyet-ÇEV-İstanbul Valiliği ortak projesinin hukuk danışmanlığını yaptı.

KAGİDER ile Ben Seçerim Derneği Danışma Kurulu Üyesi; TÜSAİD Kadın Erkek Eşitliği ile Eğitim Çalışma Grupları üyesidir.

(2018-2022 dönemi) İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (2004-2024 dönemi) üyesi.

Koordinatörü, Türkiye Aile Planlaması Vakfı (2014-2024 dönemi) üyesi.

Yönetim Kurulu üyesi olan Moroğlu, halen; Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu- LABEP, 65+ Yaşlı Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

Yanındayız Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) üyesidir.

Av. Nazan Moroğlu evli ve iki çocuk annesidir.Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde seçimlik “Ulusal ve Uluslararası Hukukta Kadın Hakları” dersini vermektedir.