Bilim insanları, üzerinde geliştirdikleri ULA-SNOM adlı bir teknikle ışığı atomik ölçekte görmeyi amaçladılar ve bunu gerçekleştirdiler. Bu yöntem ile, malzeme bilimi ve nanoteknolojide devrim gerçekleşebilir gibi görünüyor.

Bilim insanları, atomik ölçekte ışığı gözlemlemeyi geçerli kılan yeni bir mikroskopi tekniği yapıldı. Ultralow tip osilasyonlu yakın alan optik mikroskopisi (ULA-SNOM) ismi verilen bu yöntem, ışığı sadece bir nanometreküp hacminde atomik çözünürlükte görüntüler geçmesi sağlıyor.

ULA-SNOM tekniği, daha öncelerde optik yöntemlerle tespitinin imkânsız olan atomik yapıların, tekil kusurların ve moleküllerin görüntülenmesi gerçekleşmesi mümkün oldu.

Ekip, atomik kuvvet mikroskobunu görünür lazer ışığı ve özel hazırlanmış bir gümüş uç ile birleştirerek bu başarıyı gerçekleştirdi.

ULA-SNOM, ışığın dalga boyuna göre olarak ortaya gelen ve optik mikroskoplarda çözünürlüğü yaklaşık 200 nanometreyle kalan kırınım engelini aşıyor.

Teknoloji ile bir optik görüntüleme sisteminin çözebileceği en küçük özellik boyutu sınırı geçilmiş oldu. Araştırmacılar, yalnızca bir nanometre genliğinde salınan gümüş ucu ile ışığı atomik ölçekten küçük bir alanda yoğunlaştırarak uyguladılar.