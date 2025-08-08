Bankalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı yeni kararlar neticesinde ATM’lerden yapılan para yatırma işlemlerinde limitleri düşürdü.

Alınan bilgiler çerçevesinde, daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti, 180 bin TL’ye düşürüldü. Kartsız para yatırma işlemlerinde ise bu limit 100 bin TL olarak belirlendi.

Şube Dışında Yüksek Tutarla Yatırma Yok

İstenen limitlerin üzerinde işlem yapmak isteyen müşteriler, banka şubelerine yönlendirilecek. MASAK kuralları çerçevesinde bu işlemler şube personeli denetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Bankalardan müşterilere yapılan bilgilendirmede, ATM’lerden döviz cinsinden para yatırma işlemlerinin büyük ölçüde güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı da aktarıldı.

Bankalardan Şubelere Resmî Yazı Gönderildi

Bankalar, tüm şubelerine gönderdiği yazıyla yeni limitleri duyurdu. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde müşterilerimizin ATM'lerimizden yapacağı günlük Kartlı Para Yatırma işlemlerinin 180.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır."

Aynı yazıda, ATM üzerinden kartsız para yatırma işlemlerinin de günlük 100 bin TL ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Söz konusu değişikliklerin arkasında MASAK’ın hazırladığı tebliğ taslağı yer alıyor. MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeleri duyurdu.

Taslak düzenleme ile 200 bin TL üzerinde yapılacak nakit işlemlerde detaylı açıklama istenecek. 2 milyon TL’ye kadar olan işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak, 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise fonun kaynağına dair belge temin edilmesi gerekecek.

Görüşe açılan tebliğin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Taslakla ilgili görüş ve öneriler, 18 Ağustos 2025’e kadar MASAK’a iletilebilecek.