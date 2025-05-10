Öte yandan, vatandaşların büyük bir bölümü bu yeni uygulamayı gereksiz bir masraf kalemi olarak değerlendiriyor. Bazı kullanıcılar, bu tür ek ücretlerden kaçınmak adına yalnızca kendi bankalarının ATM’lerini tercih edeceklerini ve daha fazla mobil bankacılığa yöneleceklerini ifade ediyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR

Yetkililer, bu tür küçük ücretlerden kaçınmak isteyen müşterilerin mobil ve internet bankacılığı gibi dijital kanalları tercih edebileceğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, tüm ücretlendirme detaylarının müşterilere önceden bildirilmesinin ise yasal bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

GELİR DÜŞÜK, TEPKİ YÜKSEK

Uygulama kapsamında elde edilen gelir miktarının bankalar için sınırlı olduğu ifade edilirken, toplum genelinde oluşan memnuniyetsizlik dikkat çekiyor. Özellikle sık seyahat eden ya da kırsal bölgelerde yaşayan müşteriler için bu tür ek maliyetlerin daha fazla sorun yaratabileceği vurgulanıyor.