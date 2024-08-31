Son dönemde hızla artan enflasyon, bankaların ATM hizmetlerinde köklü değişiklikler yapmasına neden oldu. Yılın başında para çekme limitlerinde yapılan güncellemelerin ardından, enflasyonun daha da yükselmesi bankaları yeni düzenlemeler getirmeye itti.

Türkiye'deki enflasyon oranlarındaki artış, bankaların ATM hizmetlerinde önemli değişiklikler yapmasına neden oldu. Özellikle artan nakit talepleri nedeniyle zorlanan bankalar, şubelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden yapılan günlük para çekim limitlerini yükseltti. Birçok özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabitlerken, Kurban Bayramı sonrasında QR kod ile yapılan işlemler için limitleri artırma kararı aldı. Ancak bu uygulama beklenen rahatlamayı sağlamadı ve yüksek komisyonlar nedeniyle Eylül ayında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu.

Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımını ertelemesi, bankaların 2 Eylül’den itibaren ATM para çekim limitlerini yeniden düzenlemesine yol açtı. Bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka şubelerinden çekilmesini kısıtlamayı planlarken, ATM'ler için yeni limitler getirilecek. QR kodla yapılan işlemler için belirlenen limitlerin yaşlı müşteriler tarafından kolay kullanılamaması, bankaları kartla para çekme işlemlerinde değişiklik yapmaya zorladı.

Günümüzde birçok bankada günlük ücretsiz para çekme limiti 15 bin TL olarak uygulanmaya devam ederken, 10 bin TL sınırını kullanan bankaların bu rakamı Eylül ayı itibarıyla 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin özellikle emekli müşterilerin yaşadığı sıkıntıları azaltmayı hedeflediği ve ATM sorunlarına kısmen çözüm getireceği öngörülüyor. Ancak ATM'lerde en büyük sorunlardan biri, tek tip banknot kullanımının yaygınlaşması.

Kur artışları sonrasında Türkiye’de en yüksek banknotun değeri yaklaşık 6 dolara kadar düşerken, Merkez Bankası henüz 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle sokmadı. Bu durum, bankaların ATM’lerde önemli değişiklikler yapmasına neden oldu. Bankalar, ATM’lere sürekli para yetiştirmekte zorlanırken, tek tip banknot kullanımına geçmek zorunda kaldı. Özel bankaların çoğu, ATM’lerde 10 ve 20 TL’lik banknotların kullanımını durdurdu ve yerlerine 200 TL’lik banknotlar yerleştirdi. Son zamanlarda bazı bankalar, 50 ve 100 TL’lik banknotları da ATM’lerden kaldırarak yalnızca 200 TL’lik paraların çekilmesine olanak tanımaya başladı.