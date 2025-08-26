Siber dolandırıcılar, ATM’ler üzerinden geliştirdikleri yeni bir yöntemle banka hesaplarını tamamen boşaltabiliyor. “DoubleClickjacking” adı verilen bu teknik, masum görünen çift tıklamaları tuzağa dönüştürüyor.

Dijital güvenlik tehditleri giderek yükselirken, son zamanda ATM kullanıcılarını hedef alan yeni bir yöntem sunuldu. “DoubleClickjacking” adı verilen saldırı tekniği, kullanıcıların ekranında hiçbir anormallik göstermeden işlem uygulanıyor. Bu saldırı, özellikle para transferleri ve kişisel verilerin çalınması için büyük risk taşıyor.

Çift Tıklama Tuzağı

Saldırının mantığı oldukça basit ancak etkili:

İlk Tıklama (Tuzak): Kullanıcıya “Hediye Kazandınız” veya “Robot olmadığınızı doğrulayın” gibi cazip bir mesaj sunuluyor.

İkinci Tıklama (Onay): İlk tıklamadan hemen sonra görünmez bir onay düğmesi yerleştiriliyor. Kullanıcı refleksle ikinci kez tıkladığında, farkında olmadan para transferine veya hesap boşaltmaya onay vermiş oluyor.