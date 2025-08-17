ATM’lerde yaşanan kart yutma olayları çoğu zaman kullanıcılar için büyük bir sürpriz ve endişe kaynağı oluyor. Pek çok kişi bu durumu teknik bir arıza sanıyor fakat gerçek çok daha farklı.

Bankacılık kaynaklarına göre, ATM’lerin kart yutmasının arkasında çoğunlukla güvenlik amaçlı uygulanan bir sistem yatıyor. Yanlış şifre girişlerinden dolandırıcılık şüphesine kadar birçok faktör, kartın bilinçli olarak makine tarafından alıkonulmasına neden olabiliyor.

Arıza Görünümlü Güvenlik Önlemi

ATM'lerin kart yutma olayları neredeyse herkesin başına en az bir kez gelmiştir. Ancak bu durumun ardında sadece teknik arızalar değil, bankaların uyguladığı gizli bir güvenlik protokolünün olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, kartların yutulması çoğu zaman dolandırıcılık şüphesi veya güvenlik riski nedeniyle bilinçli olarak gerçekleşiyor.

İşte 4 Temel Nedeni

1. Yanlış Şifre Girişi

3 kez üst üste hatalı şifre girildiğinde kart otomatik olarak bloke edilir ve yutulur.

2. Dolandırıcılık Şüphesi

Sistem olağandışı veya riskli bir işlem algıladığında kartı güvenlik gerekçesiyle alıkoyabilir.

3. Teknik Arıza

Kart mekanizmasındaki donanımsal sorunlar da iade sürecini engelleyebilir.

4. Süre Aşımı

Kart ile işlem yaparken çok uzun süre beklerseniz sistem, güvenlik nedeniyle kartı geri alır.

Bu Durumda Ne Yapmalısınız?

· 1. Panik yapmayın, Kartınız büyük olasılıkla güvenli bir şekilde saklanmıştır.

· 2. Müşteri hizmetlerini arayın, Hangi bankaya aitse, hemen çağrı merkezini arayarak durumu bildirin.

· 3. Kendi bankanızdaysa, Genellikle birkaç gün içinde kartınız şubeden teslim edilir.

· 4. Farklı bankadaysa, Süreç biraz daha uzun sürebilir, kimlik doğrulama gerekebilir.

Uzmanlar Söylüyor

· İşlemleri mümkünse kendi bankanızın ATM'sinden yapın

· Şifre girişinde çevrenizi kontrol edin, kimseyle paylaşmayın

· Kart yuvasını kontrol edin, sahte aparat olup olmadığını anlamaya çalışın

· İşlem sırasında beklemeyin, sistemi süre aşımına sokmayın