ATM'lerden para yatırma işlemleri bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Kartlı ve kartsız işlemler için belirlenen limitler, bankanın politikalarına göre farklılık arz eder. Örneğin:

Enpara: Tek seferde 185.000 TL'ye kadar para yatırma işlemi gerçekleştirilebilir.

Garanti BBVA: Günlük para yatırma limiti 12.000 TL'dir.

ATM'lerden para çekme işlemleri de bankaların belirlediği günlük limitlerle sınırlıdır. Bu limitler, kullanılan kartın özelliklerine ve bankanın politikalarına göre değişir. Örneğin:

Deniz Bank: Günlük nakit para çekme limiti 5.000 TL, QR ile para çekme limiti 7.500 TL'dir.

Fibabanka ve Garanti BBVA: Günlük para çekme limitleri sırasıyla 10.000 TL ve 20.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Para çekme ve yatırma limitlerini öğrenmek için müşteri hizmetleri, bankanın internet sitesi veya en yakın şubeden bilgi alınabilir. ATM'lerin işlem kısıtları nedeniyle istenilen miktarda para çekme işlemi yapılamıyorsa, banka şubeleri ziyaret edilerek talimatla para çekme işlemi gerçekleştirilebilir.