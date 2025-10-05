Türkiye genelinde ATM’lerde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemleri, sahte paneller ve gizli kameralarla kart ve PIN bilgilerini saniyeler içinde ele geçiriyor.

Gerçeğe çok benzeyen panellerin içine yerleştirilen kopyalama cihazları, kartların manyetik şeridindeki bilgileri kaydederken, entegre mikro kameralar PIN kodlarını görüntülüyor. Vatandaş kartını taktığı veya şifresini girdiği anda veriler anında dolandırıcıların eline geçiyor.

Söz konusu düzeneklerin geçmişteki kaba uygulamaların aksine neredeyse görünmez şekilde tasarlandığı görüldü. Kart yuvasındaki küçük bir gevşeklik ya da tuş takımındaki anormal sertlik dışında kullanıcıların görebileceği bariz bir belirti bulunmuyor. Bu nedenle özellikle dikkatsiz kullanıcılar kısa sürede mağdur olabiliyor.

Uzmanlar, ATM kullanmadan önce cihazın fiziksel olarak kontrol edilmesini önerdi. Kart yuvası gevşekse, çıkıntılı veya olağandışı bir parça varsa işlem yapılmamalı; tuş takımında normalden farklı bir sertlik veya yükseklik hissedilirse işlem derhal iptal edilmeli. ATM’nin alt veya yan bölümlerinde yabancı bir cisim fark edilirse bankaya ya da emniyet birimlerine haber verilmeli.

Yapılan uyarılarda, gözetimsiz ve tenha noktalardaki cihazlar yerine banka şubesi önündeki ya da güvenlik kameralarıyla izlenen ATM’lerin kullanılması dolandırıcılık riskini azaltıyor. Ayrıca kullanıcıların işlem sonrasında mobil bankacılık ya da hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmesi, şüpheli işlemlerin erken tespit edilmesinde önemli bulunuyor.

Uzmanlar, teknolojik düzeneklere karşı en güçlü savunmanın kullanıcı dikkati olduğunu vurguladı. Sahte panel veya cihaz tespit edildiğinde kesinlikle işlem yapılmamalı ve ATM terk edilmeden önce banka ya da polise bilgi verilmeli. Bu tür önlemlerin hem bireysel hem toplumsal düzeyde dolandırıcılık vakalarının azalmasına katkı sağlayacağı belirtildi.