Futbol Kariyerinin Başlangıcı:

Mario Hermoso, 18 Haziran 1995'te İspanya’nın Madrid kentinde doğdu. Futbola Real Madrid’in altyapısında başlayan Hermoso, genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekti. Savunma hattındaki başarısıyla kısa sürede Real Madrid Castilla'da (B takım) kendini gösterdi ancak A takıma çıkma fırsatını bulamadan farklı bir yol izledi.

Espanyol'daki Parlak Yılları:

2017 yılında Espanyol'a transfer olan Mario Hermoso, burada La Liga’da adını duyurmaya başladı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Hermoso, Espanyol formasıyla gösterdiği performans sayesinde büyük kulüplerin ilgisini çekti. Özellikle savunmadaki soğukkanlılığı ve doğru pozisyon alması, onu ligin en iyi stoperlerinden biri haline getirdi.

Atletico Madrid’e Transfer ve Başarıları:

2019 yılında Diego Simeone’nin Atletico Madrid’ine transfer olan Mario Hermoso, savunmadaki katkılarıyla takımın önemli oyuncularından biri oldu. Atletico’nun savunma disiplinine hızla adapte olan Hermoso, zaman zaman sol bek pozisyonunda da görev yaparak çok yönlülüğünü gösterdi. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Hermoso, takımın savunma stratejisinde kritik bir role sahip.

Milli Takım Kariyeri:

Mario Hermoso, İspanya Milli Takımı’nda da forma giydi ve uluslararası arenada da kendini kanıtladı. Milli takımda oynadığı süre zarfında, teknik direktörlerin güvenini kazanan Hermoso, özellikle genç yaştaki futbolcular için örnek bir savunmacı olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan Özellikleri:

Mario Hermoso, özellikle savunmada pozisyon bilgisi, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle biliniyor. Atletico Madrid’de Diego Simeone'nin sıkı savunma anlayışına mükemmel uyum sağlayan Hermoso, aynı zamanda topu geriden oyuna dahil edebilme yeteneğiyle takımın hücumlarına da katkı sağlıyor.