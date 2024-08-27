Atilla Tamer’in hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Atilla Tamer kimdir? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? İşte detaylar…

CİHAN TAMER KİMDİR?

Tiyatro dünyasında 1959 yılında sahneye adım atan usta oyuncu Cihan Tamer, sayısız dizi ve filmde rol alarak Türk sanat camiasında önemli bir yer edindi. 1961 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen tiyatro topluluklarıyla çalışarak kariyerini sürdüren Tamer, Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu gibi prestijli topluluklarda yer aldı. Kendi adını taşıyan Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu ile sahnelerde önemli roller üstlendi. Hem komedi hem de drama türlerinde sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tamer, sinema ve televizyon dünyasında da unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Cihan Tamer, sanat hayatının yanı sıra, Çağdaş Aktörler Sendikası üyesi olarak sanatçı haklarının korunması ve sanatın toplumsal alanda güçlendirilmesi için de çalışmalar yapmıştır.

ATİLLA TAMER KİMDİR?

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Atilla Tamer, Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olan Cihan Tamer'in oğludur. 57 yaşındaki Cihan Tamer, ne yazık ki kansere yenik düştü.

ATİLLA TAMER'İN HASTALIĞI VE ÖLÜMÜ

Atilla Tamer, bir süredir özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Durumu ciddileşen Tamer için babası Cihan Tamer kan anonsu yapmıştı. Ancak ne yazık ki, durumu ağırlaşan Atilla Tamer, gece yarısı hayata gözlerini yumdu. Cihan Tamer, oğlunun vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" açıklamasında bulundu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Atilla Tamer’in cenazesi, bugün (27 Ağustos 2024) Ataköy Ömer Doruk Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir. Tamer ailesi ve sevenleri, bu zor günlerinde onu son yolculuğuna uğurlayacak.