Türkiye kamuoyunda daha çok Sedat Peker’in kardeşi olarak bilinen Atilla Peker, hem iş dünyasındaki girişimleri hem de geçmişte adını karıştırdığı yargı süreçleriyle gündeme gelmiş bir isimdir. Özellikle inşaat ve reklam sektöründe faaliyet gösteren Peker, iş ortaklıkları ve ticari girişimleriyle bilinirken, farklı davalarda da adı geçmiştir.

Atilla Peker Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1960’lı yıllarda dünyaya gelen Atilla Peker, bugün yaklaşık 60 yaş civarındadır. Ailesiyle birlikte İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde iş dünyasında faaliyet göstermiştir.

Atilla Peker’in Mesleği Ne, Ne İş Yapıyor?

Mesleği: İş insanı

Sektörleri: İnşaat ve reklam

1990’lı yıllardan itibaren ticari faaliyetlere başlamış, özellikle bu alanlarda şirket ortaklıkları ve yatırımlar yapmıştır.

Kutluhan Arslan ile yakın dostluğu ticari ortaklığa dönüşmüş, bu sayede iş yaşamında etkinlik kazanmıştır.

Atilla Peker Kimin Kardeşi, Sedat Peker İle Akrabalığı Ne?

Atilla Peker, kamuoyunda yakından tanınan Sedat Peker’in öz kardeşidir. Aynı zamanda Vedat Peker’in de kardeşidir. Aile içerisinde etkili bir figür olarak görülmüş, zaman zaman “reis” diye anıldığı ifade edilmiştir.

Atilla Peker’in Adının Geçtiği Davalar

Kolej Hisseleri İddiası

Antalya’da özel bir okulun hisselerini zorla ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılandı. Tehdit ve örgüt kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı, bir süre cezaevinde tutuldu.

“Kelebek Operasyonu” Süreci

2004 yılında kamuoyuna yansıyan “Kelebek Operasyonu” kapsamında, “suç örgütüne üye olmak”, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” gibi suçlamalar yöneltildi. Savcılık 15,5 ila 30 yıl arasında hapis cezası talep etti. Ancak Atilla Peker suçlamaları reddetti ve 2005 yılında beraat etti.