Türk spor camiası, Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat'ın ani ölümüyle sarsıldı. Donat'ın vefat haberi özellikle Galatasaray taraftarları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca kulübün yönetiminde stratejik görevler üstlenen Donat, Galatasaray camiasında sevgi ve saygıyla anılan bir isimdi.

Atilla Donat, 5271 sicil numarasıyla Galatasaray Spor Kulübü'nde önemli bir rol oynamış ve kulübün başarı grafiğine katkı sağlamıştı. Spor yöneticiliği kariyeri boyunca liderlik yetenekleriyle tanınan Donat, futbol dünyasında geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Donat'ın vefat sebebi hakkında detaylı bilgi verilmezken, cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Galatasaray Spor Kulübü ve futbolseverler, Atilla Donat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, onun kulübe ve spor camiasına katkıları unutulmaz olarak anılmaktadır.