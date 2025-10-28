Toplanan mamalar, Sorgun Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim edildi.

Proje, hem çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlaması hem de sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine destek olması yönüyle büyük takdir topladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin çevre bilincini artırmayı hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Evlerde lavaboya dökülen bir litre atık yağ, bin litre suyu kirletiyor. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Doğayı korumak, geleceği korumak demektir. Bu projede hem çevreye hem de can dostlarımıza fayda sağlıyoruz. 600 kilogram atık yağ karşılığında 500 kilogram mama temin ettik ve bunları hayvan bakım evimize teslim ettik. Desteklerinden dolayı Habitat Bitkisel Atık Yağ Firmasına teşekkür ediyorum. İlçemizin farklı noktalarına atık yağ toplama merkezleri kurmak için de çalışmalarımız başladı.”

Sorgun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Oğuz Yakın ise projenin sürdürülebilir çevre anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

“Atık yağların doğaya karışması su kaynaklarına ciddi zarar veriyor. Vatandaşlarımızın desteğiyle 600 kilogram atık yağ topladık ve bu miktar, 500 kilogram mamaya dönüştü. Bu sadece bir başlangıç. Kısa süre içinde şehrin çeşitli noktalarına atık yağ toplama merkezleri kurarak sistemi kalıcı hale getireceğiz.”